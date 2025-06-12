Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu’nun başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelinde görev yapan kuruluş müdürleriyle bir araya gelindi.

Toplantıda, mevcut hizmetlerin genel değerlendirmesi yapılarak, iyileştirme çalışmaları ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda, ilde sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik yeni proje ve yatırım planları ele alındı.

Toplantının sonunda, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla hayata geçirilecek projeler de belirlendi. Planlanan çalışmaların, aile odaklı hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, alınan kararların önümüzdeki dönemde somut adımlarla hayata geçirileceğini belirtti.