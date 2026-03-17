Bilecik'te İstasyon Sentetik Saha'da 1. Amatör Lig heyecanı sürüyor.

Bilecik'te amatör futbol heyecanı İstasyon Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmalarla sürüyor. 1. Amatör Lig kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda takımlar sahada kıyasıya mücadele ederken, tribünlerde de spor severler takımlarını yalnız bırakmıyor. Genç sporcuların kendilerini geliştirme fırsatı bulduğu müsabakalarda fair-play ruhu ön plana çıkarken, karşılaşmaların düzenli ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için hakemler ve teknik ekipler de yoğun mesai harcıyor. Amatör lig karşılaşmaları, hem sporcuların performanslarını sergilemesine hem de Bilecik'te spor kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, '1. Amatör Lig müsabakaları genç sporcularımızın gelişimi ve spor kültürünün yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçen hakemlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum' dedi.