Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 2’inci hafta geride kalırken, Vitraspor ve Bozüyükspor 2’de 2 yaptılar.

Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 2’inci hafta geride kalırken, oynanan maç maçta 21 gol atıldı. Lilign ikinci haftasında 1299 Bilecik Kulübü Vezirhanspor deplasmanında 9-0’lık galibiyet ile ayrılırken, haftanın en gollü maçı oldu. 4 Eylülspor ile Bilecik Futbol Akademi 2-2’lik skorla sahadan ayrılırken, 1969 Başakspor kendi evinde Söğütspor’u 1-0 yendi. Vitraspor zorlu Osmanelispor deplasmanından 1-0’lık galibiyetle sahadan ayrılırken, Bozüyükspor, Güneşspor karşısında 6-0’lık galibiyet elde etti.ç Bu sonuçlar sonrası Vitraspor ve Bozüyükspor ligde 2’de 2 yaparak 6’şar puanla liderliği paylaştılar. 1299 Bilecik Kulübü ve Bilecik Futbol Akademi 4’er puanla 3 ve 4’üncü sırayı paylaştı. Söğütspor, Güneşspor ve Vezirhanspor ligde henüz puanla tanışamadı.

Ligin 3’üncü haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Güneşspor-1963 Başakspor, Vezirhanspor-4 Eylülspor, 1299 Bilecik Kulübü-Osmanelispor, pazar günü ile Söğütspor-Bilecik Futbol Akademi ve Bozüyükspor-Vitraspor derbisiyle sona erecek.