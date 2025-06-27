Bilecik U13 Gençler Ligi şampiyonu final maçında rakibini 5-1 yenen Vitraspor oldu.

Bilecik U13 Gençler Ligi A Grubu lider olarak tamamlayan Osmanelispor ile B Grubunu lider olarak tamamlayan Vitraspor şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. İstasyon Sentetik Sahası’nda oynana müsabakayı 5-1 kazanan Vitraspor U13 Gençler Ligi şampiyonu oldu. Şampiyon takım kupasını Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil’in elinden alırken, büyük sevinç yaşadı.

Vitraspor, Türkiye şampiyonasında Bilecik’i temsil edecek.