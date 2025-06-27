Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmalarını yerinde inceleyerek çevre temizliğinin halk sağlığı ve kent estetiği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Süpürme, yıkama, çöp toplama ve dezenfekte gibi işlemler planlı bir şekilde gerçekleştirilirken, özellikle yoğun kullanılan bölgelerde kapsamlı temizlik faaliyetleri sürdürülüyor. Ekipler haftanın yedi günü görev başında olarak hem kent estetiğini hem de hijyen şartlarını üst seviyede tutmayı amaçlıyor.

Sahadaki çalışmaları yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, belediye personelinden bilgi alarak temizlik görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Geçit, çevre temizliğinin sadece belediye hizmeti değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. İlhan Geçit yaptığı açıklamada, "Temiz bir çevre, sağlıklı yaşamın temelidir. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir şehirde hayat sürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu konuda halkımızın da duyarlı olması gerekiyor. Çöplerin belirlenen saatlerde çıkarılması, çevreye atık bırakılmaması büyük önem taşıyor. Daha temiz bir Yeşilyurt için hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Temizlik hizmetlerinin belediyeciliğin en temel hizmet kollarından biri olduğunu vurgulayan Geçit, "İlçemizin her bir noktası ne kadar temiz ve düzenli olursa vatandaşlarımızın yaşam kalitesi de o denli artar. Biz bu doğrultuda planlı ve programlı şekilde çalışıyoruz. Araç, gereç ve personel desteğiyle temizlik hizmetlerimizi daha da güçlendireceğiz. Ancak unutulmamalı ki temizlik hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık ve iş birliği bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Geçit, talepleri dinleyerek çevre temizliği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Yeşilyurt Belediyesi’nin hizmet kalitesini artırmak adına çalışmaların devam edeceği bildirildi.