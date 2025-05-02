Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği’nin, Ali Rıza Kalaycı yönetimindeki Türk Halk Müziği Meşk Derneği Korosu ile birlikte hazırladığı ‘Bilecik Türküleri Gecesi’ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera Binası)’n da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Geceye, Eskişehir’de yaşayan Bilecikliler, müzikseverler ve davetliler katıldı. Konser boyunca izleyiciler; Bilecik yöresine ait ezgilerle hem duygulandılar hem de coşkulu anlar yaşadılar. Türk Halk Müziği Meşk Derneği Korosu’nun ve saz ekibinin başarı ile icra ettiği türküler büyük beğeni topladı. Repertuar boyunca sahneye gelen halk oyunları ekiplerinin sunduğu folklor gösterileri ise geceye renk kattı.

Etkinliğin sonunda; Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim, yaptığı konuşmasında, ‘’Yunus Emre’nin ‘Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz’ ve Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözleri gecemize ışık tuttu. Derneğimiz; birlik beraberliğe, yardımlaşmaya ve dayanışmaya önem vermektedir. Eskişehir’de yaşayan Bilecikliler; gecede birbirleri ile kaynaştılar ve gecede türkülerle halk oyunları ile coşarak mutlu oldular. Organizasyona destek veren herkese ve katılımcılara teşekkür ederim. Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına bu tür etkinliklerin önümüzdeki günlerde Eskişehir’de devam edecektir’’ dedi.