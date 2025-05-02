Eskişehir’de Taşbaşı Kırmızı Salon’da düzenlenen ‘Ritim Konseri’nde birbirinden güzel eserler seslendirdi. Konsere ilgi yoğun oldu.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Ritim Konseri’nde yaklaşık 20 kadın kursiyer görev aldı. Kadın kursiyerler konserde birbirinden güzel eserlere ritimle eşlik ettiler ve seyirciden tam not aldılar. Sanat Yönetmenliğini Abdullah Coşkun’un yaptığı programda; ritim gösterisi ile birlikte hareketli şarkılar söylendi. Ritim Konseri’nin sunumunu Eskişehirli tiyatro öğretmeni Şeker Aybala yaptı.

Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses, "1993 yılında Eskişehir’de kurulan derneğimiz, şehir merkezinde kültürel ve sanatsal alanda, kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Türk kültürüne; çölde kum tanesi kadar da olsa katkılarda bulunmak bizim için şeref nişanesidir’’ dedi.

Konser sonunda; Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses, program yönetmeni Abdullah Coşkun’ a plâket takdim etti. Konseri izleyen izleyiciler, konserden memnun şekilde ayrıldılar.