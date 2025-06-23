Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen yağmur ve şükür duası etkinlikleri, Demirköy, Esemen Köyü ve Yüzbaşı Mahallesi’nde yoğun katılımla gerçekleşti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, hafta sonu bereket ve rahmet için düzenlenen yağmur ve şükür duası programlarıyla manevi bir atmosferde buluştu. Demirköy, Esemen Köyü ve Yüzbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, yüzlerce vatandaşın katılımıyla birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı.

Özellikle Yüzbaşı Mahallesi Muhtarlığı’nın öncülüğünde, hayırseverlerin katkılarıyla Sorgun mevkiinde organize edilen program, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir katılıma sahne oldu. Vatandaşlar, yağmur duası için ellerini semaya açarken, duaların ardından ikram edilen hayır yemekleriyle dayanışma ruhunu pekiştirdi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ÖRNEĞİ

Etkinliklerde kardeşlik ve paylaşma duyguları ön planda yer aldı. Yüzbaşı Mahalle Muhtarı Hamit Yavaş, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, yüksek katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Yavaş, “Mahallemizin desteğiyle Sorgun mevkiinde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptık. Emeği ve katkısı olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, 50 yıl aradan sonra bu yıl ikincisi düzenlenen yağmur ve şükür duasının, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu vurguladı. Başkan Tekin, “Bu etkinlikler, kültürel ve dini mirasımızın yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime, programı düzenleyen muhtarlarımıza ve destek veren hayırseverlere gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.