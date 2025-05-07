Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde son günlerde artan telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı önlemler sıkılaştırılıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, sorumluluğunu makamda bırakmayıp, bizzat Kınık Köyü’ne giderek vatandaşları yüz yüze bilgilendirdi.

Köy konağında toplanan vatandaşlarla bir araya gelen Komutan Kuş, son dönemde özellikle yaşlı vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılarının yöntemlerini tek tek anlattı. Gerçek olaylardan örnekler vererek konuşan Kuş, köy halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Hiçbir kamu görevlisi sizden para ve altın istemez. Arayan kim olursa olsun, para ya da altın talep ediyorsa mutlaka dolandırıcıdır,” diyen Kuş, vatandaşlardan şüpheli durumları derhal jandarmaya bildirmelerini istedi.

Vatandaşlar ise Komutan Kuş’un doğrudan köye gelip bilgilendirme yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. “Devletimizin yanımızda olduğunu görmek bize güven verdi,” diyen köylüler, alınan önlemlerin yerinde olduğunu belirtti.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılıkla mücadelede bilgilendirme faaliyetlerinin ilçeye bağlı diğer köylerde de sürdürüleceğini duyurdu.