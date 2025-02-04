Bilecik Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Nevin Tan başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesinde, belediye başkanlığından çalışma ruhsatı alarak şehir içi toplu taşıma faaliyeti yapan özel halk otobüslerinde uygulanacak bilet ücret tarifelerinin yeniden belirlenmesi konusunda Bilecik Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin talebi görüşüldü. Yapılan görüşmede konunun detaylı olarak ele alınması için ’Ücret ve Tarife’ komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde Bilecik merkezde yer alan muhtelif cadde ve sokaklardaki otopark alanlarına ilişkin işletmecinin otopark saat ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi talebiyle oy birliği ile için ’Ücret ve Tarife’ komisyonuna sevk edildi.

Son gündem maddesinde Bilecik Belediye Meclisinin 2 Aralık 2024 tarih ve 137 sayılı kararı ile belirlenen inşaat ve yıkıntı atıkları döküm (Geri Kazanım Bertaraf) ücretinin, diğer döküm alanlarının belirlediği fiyatlar ve artan maliyetler göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi konusunun görüşüldü. Yapılan görüşmelerde konunun detaylı ele alınması amacıyla ’Ücret ve Tarife’ komisyonuna havalesi yapıldı.