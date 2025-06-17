Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vali Mustafa Çiftçi imzasıyla "2025 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle" ilgili tebliğ yayınladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erzurum ili Mülki Hudutları Dahilinde 2025 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi ile ilgili 26/05/2025 Tarih ve 2025/2 sayılı Valilik Tebliğin amacı, " Tarla bitkilerinin (buğday, arpa, soya, çeltik, mısır, ayçiçeği, yulaf, çavdar, nohut, aspir vb.) zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla Erzurum ili mülki hudutları dahilinde; biçerdöverlerin çalıştırılmaları, kullanımları, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar" şeklinde ifade edildi.

Biçerdöver hasat ücretleri, yapılacak sözleşmede olacak

Ürün sahiplerinin, hasatta fazla ürün kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerini en yakın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirecekleri ifade edilerek, " Ürün sahipleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerine katılacaktır. Biçerdöver hasat ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Ürün sahibi veya ürün sahiplerini temsilen muhtarlık, belediye başkanlıkları, ziraat odası başkanlıkları veya çiftçi mallarını koruma başkanlıklarınca, hizmet vericiler olan biçerdöver sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme yapılacak, biçerdöver hasat ücretleri parsel bazında belirlenebileceği gibi mezra veya mahalle bazında da belirlenebilecektir. Biçerdöver hasat ücretleri, yapılacak sözleşmede belirtilecektir. Bu tebliğin 3. Maddesine uymayanlara, davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddelerine uygun olarak eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla işlem yapılacak, muhalefet edenler veya zorluk çıkaranlar hakkında da yetkili kontrolörün talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacaktır" denildi.

Biçerdöverlere sıkı takip

Tebliğin 2025 yılı için geçerli olduğu belirtilerek, yaptırım ve takiple alakalı şöyle denildi "Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muhtarlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar uygulamanın yerine getirilmesi ile görevli ve takibinden sorumludurlar. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre biçerdöver sahipleri biçerdöverlerini ziraat odalarına tescil ettirmek, tescil belgesi ve plaka almak zorundadırlar. Bu nedenle biçerdöverlerin karayollarındaki hareketlerinde trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılacak, biçerdöverlerinin tescil işlemlerini yaptırmamış ve plaka almamış biçerdöver sahipleri hakkında polis ve jandarma trafik görevlileri tarafından yasal işlem yapılacaktır"