Ordu’nun Ulubey ilçesinde hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılan mescit, ibadete açıldı.

İlçenin Kıranyağmur Mahallesi’nde inşaatına bir süre önce başlanan mescit, hayırsever vatandaşların desteği ile tamamlandı. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına karşılık verecek olan mescidin açılışı, Belediye Başkanı İsa Türkcan ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Belediye Başkanı İsa Türkcan, yapımı mescidin hayırlı olmasını temenni ederek, "Emeği geçen tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Allah nasip ederse ilerleyen süreçte mescidimizin taş duvarını da yaparız. Şuanda ilçemizin 41 mahallesinde ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Sanayi sitesi inşaatı devam ediyor, doğalgazı ihale aşamasına getirdik, Allah nasip ederse ilçemizde doğalgaza kavuşacağız. Aynı zamanda ilçemizde bir konut projemiz de var" dedi.

Kıranyağmur Muhtarı Salih Aktaş ise mescidin yapımında emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür etti.