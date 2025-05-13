Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan Konya’nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren balık işleyen su ürünleri tesisleri denetime tabi tutuldu.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Beyşehir Gölü’nde devam eden su ürünleri avlanma yasağı dolayısıyla deniz ürünleri işleyip iç ve dış pazara gönderen ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren su ürünleri tesislerinde denetimler gerçekleştirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, deniz ürünlerini işleyerek fileto haline dönüştüren balık fabrikalarında yürütülen denetimlere katılan İl ve İlçe Müdürlüğüne bağlı kontrol ekiplerinin incelemeleriyle rutin kontrollerini gerçekleştirdiği belirtildi.