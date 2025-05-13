Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanıİbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ı ziyaret etti.
14 Mayıs Çarşamba günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında Gaziantep’te oynanacak Türkiye Kupası Finali öncesi kente gelen TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ı ziyaret etti.
Hacıosmanoğlu’na D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni gezdiren Yılmaz, projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hacıosmanoğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi’nden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Kaynak: İHA