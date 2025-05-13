Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, hafta sonu yorgun mermilerin isabet ettiği biri çocuk 2 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yorgun mermilerin isabet ettiği biri çocuk 2 kişinin ağır yaralandığını açıkladı. Vali Şıldak açıklamasında, "Hafta sonu iki vatandaşımız atılan silahlardan çıkan mermilerle yaralandı. Eyyübiye İlçemizde 9 yaşındaki bir çocuğumuz maalesef kafasına isabet eden yorgun mermi ile ağır şekilde yaralandı. Çocuğumuz yapılan ameliyat sonrasında şu anda entübe olarak tedavi görüyor. Bir başka vatandaşımız ise yine bir silahın namlusundan çıkan kurşunun sırtına isabet etmesiyle yaralandı. 53 yaşındaki vatandaşımızın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Başkalarının hayat hakkını hiçe sayacak kadar sorumsuz ve duyarsız hareket eden bu iki olayın faillerini tespit ederek yakalamak üzere güvenlik birimlerimiz çalışmasını sürdürüyor. Şanlıurfa’da toplum düzeni ve huzuru bozan bu tür davranışlar kesinlikle karşılıksız kalmayacak, bu çağ dışı davranışları sergileyenler adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.