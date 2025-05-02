Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü’nde yaşanan şiddetli kuraklığa dikkat çekmek ve su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılar düzenlenen etkinlikte 25 kilometrelik etapta pedal çevirdi.

İstanbul Özyeğin Üniversitesi Bisiklet Kulübü ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından bisiklet etkinliği gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, Konya, Seydişehir ve Beyşehir’den bisiklet tutkunlarının yanı sıra İspanya ve Fransa’dan da katılımcıların yer aldığı etkinlikte, toplamda 30 bisikletli Beyşehir Gölü sahilinde 25 kilometre mesafeli bir parkuru tamamladı. Trafik güvenliği nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen turda, etkinliğin ana mesajı olan su kaynaklarının korunması ve göl kurumasının önlenmesi güçlü şekilde vurgulandı. Turun sonunda projeye bağlı sunumların yer aldığı bir belgesel gösterimi yapılarak, katılımcılara bölgedeki su kaynaklarıyla ilgili bilgiler verildi.