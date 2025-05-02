İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan devlet okullarına su arıtma cihazı desteğini sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmaları hızla sürdüren Bakırköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği bir proje daha binlerce hayata dokunuyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan devlet okullarına su arıtma cihazı desteği devam ediyor.

İlçe genelindeki devlet okullarına yerleştirilen su arıtma cihazları sayesinde, binlerce öğrenci ücretsiz bir şekilde temiz ve sağlıklı suya erişebiliyor.

Veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılanan bu proje ile plastik atıklar da azaltılıyor.