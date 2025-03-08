Beylikova Belediyesi tarafından kadınların toplumsal hayattaki önemine dikkat çekmek ve Dünya Kadınlar Gününü kutlamak amacıyla ilçede bin adet karanfil dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında Beylikova’daki kapalı pazar alanında alışveriş yapan kadınlara, ilçe esnafına, Beylikova Süt Fabrikası’nda çalışan kadınlara ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (ESMEK) Beylikova şubesinde eğitim gören kursiyerlere karanfil takdim edildi. Gün boyunca süren etkinlikte kadınlar bu anlamlı jest karşısında mutluluklarını dile getirirken, Beylikova Belediyesi ekipleri onların gününü kutladı.

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, kadınların toplumsal hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımız, ailelerinden iş hayatına, sanattan spora kadar hayatın her alanında büyük emek ve fedakârlık gösteriyorlar. Onların varlığı, toplumumuzun gelişimi için büyük bir güç kaynağıdır. Beylikova Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanlarında olmaya, onların yaşamını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Beylikova Belediyesi, kadınlara yönelik farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemeye ve onların sosyal hayattaki yerini güçlendirecek projeler geliştirmeyedevamedecek.