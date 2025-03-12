Beylikova’da, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında bir program düzenlendi.

Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal, Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak ve kurum amirlerinin katılımıyla, Beylikova Çok Programlı Lisesi gösteri salonunda öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, duygu dolu anlar yaşandı. Beylikova Fen Lisesi ve Beylikova İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sunumlarla anlam kazanan etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy’un bağımsızlık ruhu ve İstiklal Marşı’nın önemi bir kez daha vurgulandı.

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, bu anlamlı gün vesilesiyle yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı’nın milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Program kapsamında ayrıca, Beylikova Belediyesi tarafından öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı.