Düzce Belediyesi ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören ‘Alo 153 Beyaz Masa’ birimine 2024 yılında 147 bin 850 çağrı geldi.

Düzce Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına hızla cevap verebilmek amacıyla farklı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Alo 153 Beyaz Masa birimi üzerinden altyapı hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar pek çok konuda taleplerini iletebiliyor. Hizmetlerin takibi ve sorunların çözülmesinde önemli bir rol üstlenen Beyaz Masa birimi hem telefonla hem de dijital ortamda gelen taleplerin çözümüne katkı sağlıyor.

7 gün 24 saat esasına göre özveriyle çalışan Beyaz Masa, 2024 yılında toplam 147 bin 850 çağrı yanıtladı. 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gelen çağrıların 58 bin 84’ünü talepler oluşturdu. Sosyal medyadan gelen talep sayısı 3 bin 485, WhatsApp ihbar hattından gelen talep sayısı ise 4 bin 17 olarak açıklandı. Belediye ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü işlevi gören Alo 153 Beyaz Masa birimi, 30 bin 424 talep ile ilgili olarak muhataplarına geri dönüş sağladı.