DENİZLİ(İHA) – UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Travertenleri, balon turlarının ardından turistlere paraşütle gökyüzünden eşsiz bir manzara deneyimi sunuyor. Adrenalin dolu heyecan yaşamak isteyen ziyaretçiler ise Pamukkale’yi havadan izliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’de Hierapolis Antik Kenti, beyaz travertenleri, Kleopatra Havuzu ile turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Birçok milletten gelen ziyaretçiler Pamukkale Ören Yerinde saatlerce vakit geçiyor. Gece müzeciliğiyle birlikte ziyaretçi sayısında artış olan travertenlerde, turistler şifalı termal suyu ve antik kenti görme fırsatını elde ediyor. Her yıl binlerce turistin akın ettiği bölgede gökyüzünden izleme fırsatı da sunuyor. Özellikle balon turları rağbet görmeye devam ediyor. Heyecan ve adrenalin yaşamak isteyenler ise paraşüt uçuşlarıyla ören yeri üzerinde Pamukkale’nin benzersiz manzarasını macera içerisinde farklı bir boyuta taşıyor.

Yamaç paraşütü uçuşuna artan talepler ile birlikte turistler Denizli’de bir gün daha vakit geçirmek için şehirde kalıyor. Gökyüzünden bu muhteşem manzarayı izlemek isteyen ziyaretçiler sabah saatlerinde balonları, gün içerisinde ise paraşütü tercih ediyor.

"Pamukkale’de Paraşütle uçmaya her milletten gelen oluyor"

Pamukkale’yi gezdikten sonra havadan görmek isteyen turistler hem balonları hem de paraşütleri tercih ederken her yıl giderek talep artışı olduğunu anlatan Yamaç Paraşütü Uçuş Denetim Görevlisi Mahmut Can Tosun, "Genel olarak çok güzel geçiyor. Çünkü Pamukkale dünyada tek olduğu için eşsiz bir manzarada gerçekleştirdik. Turistler buraya yoğun bir ilgi gösteriyor. Sabah balon uçuşları ve yamaç paraşütü yapıyoruz. Sabaha uçuşları genelde 15 kişi ile gerçekleşiyor. Rüzgarın durumuna ve havanın şartlarına bakılarak günün ileri saatlerinde talebeler değişiyor. Turistler genellikle ilk geldiği zaman manzaraya görünce şaşırıyorlar. Birde uçtukları zaman Pamukkale’nin üstünden geçtikleri zaman daha da büyüleniyorlar ve daha da bir hayran kalıyorlar. Yani geçen sene buraya gelip uçanlar bu senede buraya tekrar gelen birçok turist oldu. Kışın genellikle Hindistanlılar, Çinliler, Koreliler, Kazakistanlılar geliyor. Yazın ise değişiyor, Polonyalılar, gurbetçiler yani her milletten gelen oluyor" şeklinde konuştu.

"Pamukkale’mizin üstünden uçmak heyecan verici"

Hobi olarak başlayan Paraşüt Pilotu Gamze Yapıcı, "Bir sene önce kursa başlamıştım. Şimdi biraz daha deneyim kazanmak için devam ediyorum. Kültürel mirasımız olan Pamukkale’mizin üstünden uçmak heyecan verici. Gökyüzünden bakmak bambaşka, normal dolaştığımız gibi olmuyor tabi" dedi.

"Dünyanın 7 harikasından birisi ve herkes burayı çok merak ediyor"

Türkiye’nin birçok farklı yerinde uçuşlar gerçekleştiren Deneyimli Paraşüt Pilotu Tuncer Atçeken, "2019’dan beri uçuş yapıyorum. Denizli’nin her bölgesinden uçuş yaptım. Toplamda 600’e yaklaşık uçuşum var. Gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Gidip kahve köşelerinden oturmaktansa gelip burada gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Gençlerimizi yetiştiriyoruz, burada yetiştirirken parada istemiyoruz. Yeter ki bizleri katılsınlar. Amerikalılar yapacağına Türklerin gençleri bunu yapsın. Pamukkale’nin üzerinde uçarken ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz dünyanın 7 harikasından birisi ve herkes burayı çok merak ediyor. Gelsinler buradan onları paraşütle uçuralım. Hep beraber bu zevki yaşatalım" diye konuştu.