DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 2030 vizyonunu belirleyen ‘Beyağaç Time’ projelerinin turizm ve ekonomide ilçeye değer katacağını belirterek, "Kendim için değil, kentim için yola çıktım" dedi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün öncülüğünde hayata geçirilen ilçenin 2030 vizyonunu belirleyen "Beyağaç Time" projeleri ile ilçede turizmin canlandırılması ve istihdamı artırılması hedefleniyor. Göreve seçildiği günden bu yana gecesini gündüzüne katarak Beyağaç için çalışan Başkan Pütün’ün bu vizyon projeleriyle ilçede ekonomik ve sosyokültürel yaşamın canlandırılması amaçlanıyor.

Beyağaç’a değer katacak projeler ‘Beyağaç Time’ projelerini kamuoyuna tanıtan Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Göreve seçildiğimiz günden itibaren ilçemizin ekonomisi ve turizm faaliyetlerinin geliştirilerek, dünyaca tanınan bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için aralıksız çalışmalar yürüttük. Sıra dışı doğası, zengin kültürü ve güzel insanlarıyla her geçen gün değerine değer katan Beyağaç’ımız için yeni bir vizyonla yola çıktık. Ekibimizle birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Beyağaç Time’ projeleriyle ilçemizdeki turizm faaliyetlerinin canlandırılmasını ve buna bağlı olarak daha çok hemşehrimizin istihdama katılmasını arzuladık. Bu projelerimizde, ilçemizin marka değerini hep birlikte el ele vererek büyütüyoruz. Geleceğe birlikte yürüyoruz, Beyağaç kazanıyor" dedi.

2030 Beyağaç vizyonunun ‘Beyağaç Time’ projeleriyle şekilleneceğini kaydeden Başkan Pütün, "Beyağaç’a değer katacak projelerimizle yola çıktık. Sıra dışı doğamız, köklü kültürümüz ve güçlü insan kaynağımızla geleceğe birlikte yürüyoruz. Hayata geçireceğimiz Beyağaç Time projeleriyle turizmde,

Üretimde ve kalkınmada yeni bir dönemi başlatıyoruz. Kendim için değil, kentim için yola çıktım" şeklinde konuştu.