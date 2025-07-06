Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler motosiklet kullanıcılarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması, can kayıplarının en aza indirilmesi ve çevre huzurunu bozan unsurların engellemek amacıyla kent genelinde kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde motosiklet ve çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, abartı egzoz ve yüksek sesle araç kullanmak, kask kullanmamak, alkollü araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak ve diğer trafik kurallarını ihlallerine yönelik kontroller yapıldı. Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ise cezai işlem uygulandı.