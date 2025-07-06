Bartın Emniyet Müdürlüğü, evden paketleme işi yapmak isteyen vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, resmi ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "evden iş imkanı, evde paketleme" gibi paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Yapılan paylaşımda, güvenilir olmayan internet adresleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla insanların mağdur edildiği belirtilerek, "Evde çalışarak para kazanmak ister misiniz?", "Günde 2 saat çalış, 3 bin TL kazan", "Evde ek iş, paketleme işi", "Evden para kazan" gibi ifadelere dikkat edilmesi istendi. İş başvurularında para gönderilmemesi veya IBAN gibi bilgilerin paylaşılmaması gerektiği hatırlatılan paylaşımda, benzeri durumlarda vatandaşların bunu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri gerektiği kaydedildi.