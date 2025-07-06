Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakaş, "Yaz günlerinde özellikle kalp sağlığı açısından dikkat etmemiz gereken durumlar var. Özellikle aşırı sıcaklar vücudun dengesini etkiler" diyerek, özellikle kalp ve tansiyon hastalarının daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle uzmanlar, kalp sağlığının korunmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Aşırı sıcakların vücudun dengesini etkilediğine, tansiyonda ani düşme ve yükselmelerin yaşanabileceğine ve vücutta su kaybı olduğu için kalbin iş yükünün artacağına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakaş, "Uzun kış mevsimi sonrasında sıcak yaz günleri geldi. Bütün kış evde kaldık, dışarı çıkamadık ve fazla hareket edemedik. Sonunda yaz geldi, günler uzadı, havalar güzelleşti. Doğal olarak dışarı çıkmak istiyoruz, hareket etmek istiyoruz, doğayla vakit geçirmek istiyoruz. Ama yaz günlerinde özellikle kalp sağlığı açısından dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Özellikle aşırı sıcaklar vücudun dengesini etkiler. Vücudumuzdaki damarlar genişleyerek vücudu soğutmaya çalışır. Bu da tansiyonda oynamalara, dalgalanmalara, ani yükselmelere ve ani düşüşlere neden olabilir. Vücuttan sıvı kaybı olduğu için de kalbin iş yükü artar. Kaybettiğimiz sıvıları yeterli miktarda yerine koymazsak böbrekler bundan etkilenebilir. Özellikle ilaç kullanan kişilerde böbreklerin etkilenmiş olması ilaçların etkinliğini değiştirebilir. Bilhassa da kaybettiğimiz sıvıyla birlikte elektrolitler hassas kişilerde kalpte ritim bozuklukları yapabilir. O yüzden yaz günlerinde mutlaka kalp sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar herkes için geçerli olsa da bilhassa kalp hastalığı, yüksek tansiyonu ve diyabet hastalığı olanlar ile ileri yaştakiler çok daha fazla etkilenebilir. Vücuttaki sıcaklıktan dolayı değişiklikler olduğu için ilaçların etkinlikleri değişebilir. O yüzden ilaç kullanan kişilerin de dikkatli olması gerekir" dedi.

"Sabah ve akşam serinliğinde egzersiz yapın, tuz tüketimine dikkat edin"

Kalp sağlığı için spor ve egzersizin önemine değinen Doç. Dr. Karakaş, bu tür aktivitelerin sabahın erken saatlerinde veya akşam serinliğinde yapılması gerektiğini aktardı. Yaz sıcaklarında tuz tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Karakaş, "Kardiyoloji uzmanları olarak olabilecek her fırsatta, haftada 4 gün 30 dakika tempolu egzersiz öneriyoruz. Yarışmalı spordan ziyade yürüme gibi, yüzme gibi sporlar daha uygun. Yaz günlerinde hareket etmeye, egzersiz yapmaya devam edeceğiz ama günün hangi saatlerinde yapacağımız bizim için önemli. Sabahın erken saatlerini ve akşamın serinliğini seçmek biraz daha uygun. Çok hareketle birlikte sıvı kaybı olabileceği için mutlaka yeterli miktarda; günde yaklaşık 2-2.5 litre su tüketmek gerekir. Yaz dönemi özellikle ağır yağlı yiyeceklerden kaçınıp, daha çok mevsim sebze ve meyvelerini tüketmemiz daha uygun. Tuza özellikle vurgu yapmak istiyorum. Çünkü tuz tansiyonu yükseltiyor, kalp üzerindeki yükü artırıyor. Normalde önerilen tuz miktarına göre bizim tuz tüketme alışkanlığımız çok daha fazla, günlük 15 gramın üzerinde. Bu kalp üzerinde yük oluşturuyor. Unutmayalım yüksek tansiyon önlenebilir felçlerin ve kalp krizlerinin en önemli nedenidir" şeklinde konuştu.

"Aşırı sıcaklar kalp krizi riskini artırıyor"

Aşırı sıcakların kalp krizi riskini artırdığını ifade eden Doç. Dr. Karakaş, "Yaz günlerinde yaşanan aşırı sıcaklar kalp krizi riskinin artırıyor. Hiç kuşkusuz bu risk kalp hastaları ve yüksek tansiyonu olanlarda daha fazla. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetler gelişirse mutlaka vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KKKA dolaylı yoldan kalbi etkiler"

Sıcak havaların başlamasıyla kene ısırması sonucu meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının diğer ateşli hastalıklar gibi dolaylı yoldan kalbi etkileyebileceğinin de altını çizen Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakaş, "Son zamanlarda çok sık duyduğumuz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi; kenelerle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Çoğunlukla yaz döneminde gözüküyor ve maalesef ölümcül olabiliyor. Kendisini yüksek ateş, kas ağrısı ve kanamayla gösteriyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi direk olarak kalbi etkilemiyor ama dolaylı olarak kanamanın olması, ateşin olması kalbi etkileyen ve riski artıran durumlar. Bazı kalp hastaları kan sulandırıcı kullanıyor, kanamanın olması ayrı bir risk faktörü oluşturuyor. Yüksek ateşin kendisi, elektrolit bozuklukları kalp hızını ve kalbin iş yükünü artırıyor. Tabi bunlar altta yatan bir hastalığı olan kişilerde bazı tehlikeli kalp durumlarını ortaya çıkartabilir. Burada önemli olan şey korunmak, kene ile temastan kaçınmaya çalışmak" diye konuştu.