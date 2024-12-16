Beyaz Ay Derneği, ihtiyaç sahibi öğrencilere sağladığı destek faaliyetleriyle büyüyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından da destek gören dernek, çalışma alanını genişletiyor. Derneğin kurucu başkanı Adnan Göçmen; eğitim hayatlarında zorlanan öğrenciler kadar, ihtiyaç sahibi olduğu bilinen öğrenci grupları ve özel ihtiyaçlı insanlara destek olduklarını söyledi. Göçmen; "Kırşehir halkı da çalışmalarımıza ve yardım faaliyetlerimize destek sunuyor. Öğrenci gruplarımızın toplumsal gelişim adına sundukları katkıyı önemsiyoruz. Her insanın gelişime ve yardım faaliyetlerine destek sunması bizlerin de doğru yolda olduğunun göstergesi" dedi.

Öğrencilerin Beyaz Ay Derneği’nde gönüllü faaliyetlerde bulunduğunu belirten Göçmen; "Ahi Evran Üniversitesi öğrenci toplulukları dernek faaliyetlerimizde gönüllü yer alıyor. Bu durum özel ihtiyaçlı insanlarımızı da mutlu kılıyor. İnsanların bir gün özel ihtiyaç duyabileceği anlayışından hareket ederek çalışmalarımızı yürütürken, Milli Eğitim Müdürlüğü destekli projelerde de ilk okul çağından itibaren çocuklarımıza yardımlaşma bilincini aşılıyoruz" diye konuştu.