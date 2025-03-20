DENİZLİ (İHA) – Denizli’de düğün yapacak ailelerin yükünü azaltmak için oku dağıtma geleneğini kaldıran Beyağaç Belediyesi, ücretiz davetiye desteği sağlamaya devam ediyor.

Göreve geldiği günden bugüne hayata geçirdiği sosyal projelerle takdir toplayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, mevcut ekonomik şartlarda düğün yapacak ailelere destek olmak için önemli bir kararın alınmasına öncülük etmişti. Düğünlerde oku dağıtımının kaldırıldığı ilçede, 1 yıl boyunca düğün davetiyeleri belediye tarafından ücretiz olarak bastırılacağı duyurulmuştu.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün’ün öncülük ettiği proje kapsamında, düğün yapacak ailelerin belediye tarafından davetiyeleri ücretsiz olarak bastırılıyor. Davetiyelerini Başkan Pütün’ün elinden teslim alan aileler, duydukları memnuniyeti ifade ediyor.

Düğün yapacak ailelere destek olmak amacıyla bir adım attıklarını hatırlatan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Beyağaç Belediyesi olarak aldığımız karar gereği, ilçemizde düzenlenen düğünlerde oku dağıtımını kaldırmıştık. Düğün sahiplerinin yükünü hafifletmek amacıyla, belediye olarak davetiye desteği sağlıyoruz. Davetiyeler artık bizden. 1 yıl boyunca düğün davetiyelerinizi ücretsiz olarak biz karşılıyoruz. Beyağaç Belediyesi olarak düğün hazırlıkları yapan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sevdiklerinizle mutlu günlerinizi paylaşırken biz de yanınızdayız. Bu imkandan faydalanmak isteyen hemşehrilerimizi başvuru için belediyemize bekliyoruz" dedi.