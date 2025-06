Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda yürütülen "Know What You Breathe: Mobilizing Communities for Air Quality in the Black Sea Basin" adlı Avrupa Birliği projesi kapsamında düzenlenen STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimleri, Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileriyle başarıyla tamamlandı.

Eğitim programı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı ile Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 26 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimlerde, STEM senaryosu yazımı, problem çözme yöntemleri ve mühendislik temelli uygulamalara yönelik teorik ve pratik bilgiler katılımcılara aktarıldı. Özellikle hava kirliliği teması etrafında şekillenen uygulamalarda, öğretmen adayları hem çevre bilinci geliştirdi hem de disiplinlerarası düşünme becerilerini uygulama fırsatı buldu.

Program kapsamındaki eğitimler; Ereğli Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Canay Pekbay ve STEM Eğitimcisi Serkan Topbaş tarafından verildi. Etkinlik sonunda düzenlenen törenle, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar tarafından katılımcılara başarı belgeleri takdim edildi.

STEM eğitimlerine katılan öğretmen adayları ise aldıkları eğitimin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, üniversiteye ve eğitmenlere teşekkürlerini iletti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ereğli Eğitim Fakültesinde öğretmen adaylarına uygulanan STEM Eğitimi hakkında yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

"Üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde yürütülen teknoloji, çevre ve eğitim kapsamında gerçekleştirdiği ve aynı zamanda uluslararası akademik camiada ses getiren AB projeleri, hem uluslararası iş birliklerimizi güçlendiriyor hem Üniversitemizin ve şehrimizin görünürlüğüne değer katıyor hem de proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimle öğretmen adaylarımıza çağın gereklerine uygun donanımlar kazandırıyor. Özellikle bu kapsamdaki STEM eğitimleri, öğretmen adaylarımızın analitik düşünme, ekip çalışması, problem çözme ve çevresel farkındalık gibi yetkinliklerini geliştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilerimizin bu eğitimlerde gösterdiği ilgi ve kazandıkları yenilikçi bakış açıları ile meslek hayatlarında, yarınları yetiştirecek olan nesillerimize önemli kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle öncelikle AB projesinin yürütücülüğünü üstlenen ve projenin meydana gelmesinde her daim büyük emek veren tüm akademik ve idari personelimiz ile değerli araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim programı kapsamında öğretmen adayı sevgili öğrencilerimize vizyoner ve disiplinler arası bakış açısı kazanmalarına değer katan akademisyenlerimize ve eğitimcilere teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitime katılım gösteren tüm öğrencilerimizi de tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda her daim öncü rol model olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak hem çevreye duyarlı hem de özgün bilimsel yaklaşımlar geliştirmeye emin adımlarla devam edeceğiz."

Bu proje ile öğretmen adaylarının STEM alanındaki yetkinliklerinin artırılması ve toplumsal çevre sorunlarına yönelik duyarlılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.