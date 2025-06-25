Denizli Özel Egekent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Kenan Arıcan, ölümlere yol açan kene ısırmalarına karşı alınacak basit önlemlerle risk büyük ölçüde azaltılabildiğini belirtti.

Özel Egekent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Kenan Arıcan, ölümlere kadar gidebilen kene ısırmalarına karşı uyarılarda bulundu. Havaların ısınmasıyla birlikte doğada vakit geçirenlerin sayısı artarken, kene ısırmalarının da ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaya başladığını kaydeden Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan, özellikle piknik alanları, ormanlık bölgeler ve otlaklarda bulunan kenelerin ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi hastalıkları bulaştırabildiğini söyledi. Uzm. Dr. Arıcan, "Keneler küçük ve zararsız gibi görünse de taşıdığı virüsler nedeniyle hayati risk oluşturabilir. Kene ısırmalarına karşı alınacak basit önlemlerle, bu riski büyük ölçüde azaltılabiliriz. Vatandaşlarımız doğa yürüyüşlerinde açık renkli, uzun kollu giysiler tercih etmeli, pantolon paçalarını çoraplarının içine almalıdır. Oturulan alanların kontrol edilmesi, yere serilen örtülerin temiz olması çok önemli. Ayrıca, doğa gezileri sonrasında vücudun mutlaka kene yönünden kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

"Zaman kaybetmeden uzmanla görüşün"

Kene ısırması durumunda neler yapılması gerektiğini de açıklayan Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan, "Keneyi kendi başınıza çıkarmaya çalışmak yerine en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurun. Uygun şekilde çıkarılmayan keneler hastalığın bulaşma riskini artırabilir. Ayrıca ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtiler gelişirse zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların ve çiftçilerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.