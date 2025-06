Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı temel alınarak hazırlanan sıralamaya bu yıl 130 ülkeden 2 bin 389 üniversite katıldı. Türkiye’den ise sıralamada 112 üniversite yer aldı. Türkiye’nin en köklü akademik kurumlarından biri olan BEUN, bu hedeflerin 11’inde önemli bir performans artışı sergileyerek çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik konularında kararlı adımlar atmaya devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, özellikle çevre bilinci, yeşil enerji ve sürdürülebilir kampüs uygulamalarıyla öne çıkarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan İklim Eylemi kategorisinde 64 Türk üniversitesi arasında 9. sırada yer aldı. Dünya sıralamasında ise adını 201-300 bandına yazdırdı. Bu başarı, üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadelede etkili planlamalar, farkındalık çalışmaları ve dayanıklı altyapı geliştirme konusunda attığı somut adımların bir göstergesi oldu.

İklim eylemi; iklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi, iklim değişikliğine uyum, erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık oluşturmanın yanı sıra insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, iklim değişikliğiyle ilgili etkili planlama ve yönetim kapasitesini artıracak mekanizmaların desteklenmesi gibi çalışmaları değerlendiriyor.

BEUN sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte büyük yükseliş gösterdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin farklı kategorilerinde elde ettiği sıralama şu şekilde:

Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisinde Türkiye’deki 77 üniversite arasından 15.’inci olurken dünyada 201-300 bandında yer aldı. Sorumlu Üretim ve Tüketim kategorisinde Türkiye’deki 70 üniversite arasından 26’ncı olurken, dünyada 301-400 bandında yer aldı. Hedefler İçin Ortaklıklar kategorisinde Türkiye’deki 112 üniversite arasından 47’nci olurken, dünyada 801-1000 bandında yer aldı. Bu sonuçların yanı sıra BEUN; Eşitsizliklerin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, Sanayi İnovasyon ve Altyapı, Karasal Yaşam, Temiz Su, Hijyen ve Halk Sağlığı kategorilerinde 401-600; Yoksulluğa Son kategorisinde ise 801-1000 bandında listelenerek bu alanların tümünde önemli artışlar kaydetti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin THE 2025 Etki Sıralaması’nda elde ettiği başarı ile ilgili açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer şu sözleri dile getirdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak kalite odaklı yönetim anlayışımız çerçevesinde faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bazında izlemekte ve önemli başarıları ortaya koymaya devam etmekteyiz. Bu yıl THE Etki Sıralaması’nda oldukça önemli bir başarıya imza atarak 17 kalkınma hedefinin 11’inde ciddi bir başarı artışı gözlemledik. BEUN olarak her zaman insanlık için kritik önem taşıyan sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yalnızca birer kavramsal çerçeve değil; yaşam kültürümüzün, akademik anlayışımızın ve toplumsal katkı vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Nitekim THE 2025 Etki Sıralaması’nda elde ettiğimiz bu başarı; çevreye duyarlılık, yeşil enerji, sosyal sorumluluk ve ulusal ve uluslararası alandaki nitelikli akademik çalışmalarla attığımız adımların apaçık bir göstergesidir. Özellikle iklim eylemi, temiz enerji ve sürdürülebilir yaşam alanları konusunda yaptığımız çalışmalar da sürdürülebilir bir geleceğin inşasında kayda değer bir öneme sahiptir. Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olarak, yalnızca akademik başarıyla değil; aynı zamanda değer odaklı ve daha adil bir dünya yaşamı çerçevesinde ilkeleriyle sorumlu bir üniversite olma hedefiyle kararlılıkla yol alıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, Üniversitemizin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağını ve uluslararası akademik camiada görünürlüğüne değer katacağını da pekiştirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle sürdürülebilir çalışmalardaki gelişimimize her daim destek olan başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere tüm YÖK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte tüm kalite süreçlerine, uluslararası sıralamalardaki başarılarımıza ve ilgili kayda değer çalışmalara büyük katkı sağlayan bütün akademik ve idari personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin azimli ve kararlı çalışmalarının neticesidir."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bu sıralama ile yalnızca Türkiye’deki üniversiteler arasında değil, dünya çapında da önem arz eden bir konumda yer alırken özellikle çevre duyarlılığına önem veren, yeşil enerji farkındalığına sahip olan ve doğal kaynakların etkin kullanılmasını vurgulayan alanlardaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.