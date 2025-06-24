Muğla’nın Milas ilçesinde beton mikserinin birlik yolcu taşıyan dolmuşa çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, Danişment Kavşağı’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CFT 955 plakalı beton mikseri 48 TM 5649 plakalı Milas Birlik dolmuşuna henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile dolmuş içerisindeki yolcular savrularak yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri dolmuş içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri 13 yaralıya ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri de kaza alanında geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.