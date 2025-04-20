Beşiktaş’ta ters yönden geldiği iddia edilen otomobil sürücüsü ile moto kurye arasında çıkan yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Beşiktaş’ta öğle saatlerinde bir kafede meydana geldi. Ters yönden geldiği iddia edilen bir otomobil sürücüsü, moto kuryeye korna çaldı. Bunun üzerine kurye araç sürücüsüne "Ters yöndesin abi, sen geç" dedi. Duruma öfkelenen araç sürücüsü, kuryeye küfür ve hakaretler savurdu. Kuryenin de sürücüye karşılık vermesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.