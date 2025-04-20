Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

32. dakikada gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl’ün ceza sahasının dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Grbic’te kaldı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Alp, Mert Bulut

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Berkay Özcan, Alikulov, Jurecka, Olawoyin, Akintola, Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Abdülkadir Ömür, Buljubasic, Eray Korkmaz, Efe Doğan, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Zeqiri, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Ampem, Umut Bozok

Yedekler: Erdem Gökçe, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Recep Niyaz, Cengiz Alp Köseer, Stepanenko, Emre Mor, Birkan Tetik, Hamza Akman, Caner Erkin

Teknik Direktör: Arda Turan

Kaynak: İHA