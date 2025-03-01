Beşiktaş’ta 2024 yılının 3. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul sebebiyle ertelenen 2024 yılı 3. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri ile eski başkanlar Ahmet Nur Çebi ve Hüseyin Yücel katıldı.

Divan kurulu toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.