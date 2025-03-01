Türkiye Voleybol Federasyonu 2024-2025 sezonu kapsamında düzenlenen Altyapı Bayanlar Voleybol Liglerinde, Niğde’de gerçekleştirilen mahalli lig müsabakaları büyük bir heyecanla tamamlandı.

Dört farklı kategoride oynanan maçlara toplam 20 takım ve 280 sporcu katılım sağladı. Midi kızlarda 6 takım, 84 sporcu, küçük kızlarda 4 takım, 52 sporcu, yıldız kızlarda 5 takım, 70 sporcu genç kızlarda ise 5 takım, 74 sporcu müsabakalarda mücadele etti. Müsabakalar sonucunda başarılı olan takımlar, Niğde’yi iller arası grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorilerinde Bor Belediyespor Kulübü, Küçük Kızlar kategorisinde Niğde Gençlik Spor Kulübü, Midi Kızlar kategorisinde ise Nahita Spor Kulübü Niğde’yi temsil edecek.

Turnuvanın final yarışında, Niğde Valisi Cahit Çelik, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü müsabakaları yerinde takip etti. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından başarılı sporculara madalyaları, Niğde Valisi Cahit Çelik tarafından takdim edildi. Vali Çelik müsabakalarda mücadele eden takımları tebrik ederken ilimizi temsil edecek takımlara başarılar diledi.