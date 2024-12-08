Almanya’nın başkenti Berlin’de Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini coşkuyla kutladı.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından dünyanın dört bir yanında Suriyeliler kutlama yaptı. Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Kreuzberg’deki Oranienplatz Meydanı’nda bir araya gelen Suriyeliler, Esad rejiminin yıkılışını dans ederek ve şarkılar söyleyerek kutladı. Suriye Devrimiyle Dayanışma adı altında gerçekleştirilen kutlamada Suriyeliler, sık sık “Özgür Suriye“, “Demokrasi umudumuz“, “Suriye kazandı“ ve “Esat sonsuza kadar kalmayacak” sloganları atıldı.

Kutlamalar nedeniyle Oranienplatz Meydanı civarındaki yollar uzun süre araç trafiğine kapatıldı. Suriyeliler, meydandaki kutlamaların yanı sıra, Suriye bayraklarıyla süslenmiş araç konvoyları oluşturdu. Konvoylarla Berlin sokaklarında tur atan Suriyeliler zaferi kutladı.