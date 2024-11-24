Bergama Ticaret Odası’nda (BERTO), İş Yaşamında Profesyonel Davranış Eğitimi verildi.

BERTO eğitim salonunda, Optimal Danışmanlık yönetim danışmanı, iletişim ve beden dili uzmanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir kadın girişimciler kurulu üyesi ve eğitmen Dilek Selçuk’un sunumuyla, "İş Hayatında Nasıl Profesyonel Olunur" başlıklı bir eğitim düzenlendi. Yaklaşık dört saat süren ve katılım sınırlaması olmayan eğitim, düzenlenen diğer eğitimler gibi ücretsiz olarak sunuldu.

Eğitimde; iş hayatında değerler ve kurallar nelerdir, davranışlar neye göre şekillenir, ilişkilerde beklentiler ve davranış iyileştirmeleri, beden dili gibi konulara değinen Selçuk, "İş yaşamında iletişimde, davranışlar kişiselleştirilmemeli ve tepkiler, sert söylemlerden uzak durarak ortaya konulmalı, insanları değiştirmeye çalışmak yerine davranış iyileştirmeleri yapılmalı veya kişi olduğu gibi kabul edilmelidir. Saygı, mesafeli duruş, sabır, prensiplerle hareket etmek, sınırları bilmek ve kurallara uygun hareket etmek yani iş yaşamında belirli bir davranış sistemi çizerek hareket etmek ise davranışları profesyonelleştirmek anlamında önemli bir adımdır" dedi. Selçuk, iş yaşamında profesyonelliğin ve "İnsanlar ne söylediğinizle değil ne yaptığınızla ilgilenirler. Bu yüzden beden dili de en az, sayılan değerler kadar önemlidir" şeklinde açıklamasıyla da gündelik yaşamda beden dilinin önemini belirtti.

BERTO başkanı Lütfi Kolat, BERTO genel sekreteri Gülay Koç, BERTO yönetim kurulu üyesi Emre Erdoğan gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen eğitimden önce, geçtiğimiz aylarda BERTO’da "Sosyal Medya Yönetimi" eğitimi de verilmişti.

Dikili ve Kınık gibi ilçelerden de katılımın gerçekleştiği, keyifli ve interaktif bir şekilde yapılan eğitim sonunda, soru-cevap etkinliğinin ardından, katılımcılar sertifikalarını aldılar. BERTO tarafından ücretsiz olarak düzenlenen bu eğitimlerin, farklı konu ve konuklarla sonraki aylarda da devam etmesi bekleniyor.