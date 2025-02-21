Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 7 aydır haber alınamayan genç kızı bulmak için başlatılan aramalar sonuçsuz kaldı. Umutları tükenmeye başlayan acılı anne, "Ben kızımın kemiklerine bile razıyım" dedi.

Toprakkale ilçesinin Karataş Mahallesi’ndeki evlerinden 26 Temmuz Cuma günü çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülhan Karabacak’ın (23) ailesi, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmuştu. 7 ay haber alınamayan genç kızın, en son kanal kenarında görüldüğü ihbarı ve güvenlik kameraları görüntüsü üzerine arama çalışmalarını kanal boyuna yoğunlaştıran polis, jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri dron ve hassas burunlu köpeklerle genç kızı bulmak için çalışma başlatmış ama bir sonuç alamamıştı. Kızının kaybından sonra kızının birçok televizyon programına katılan anne Elif Karabacak’ın 7 aydır kaybolan kızından gelecek kötü habere bile razı olduğunu söyleyen anne, "Ben kızımın kemiklerine bile razıyım" dedi.

"Kızım kafamı dağıtayım geleceğim demiş, gelmedi"

Kızının bulunması için televizyon kanallarına bile çıktığını ama hiçbir sonuç alamadığını söyleyen anne Elif Karabacak, " Kızım odasındaydı evden çıkmış. Benim haberim yok ama banka yoluna yürüyüş yapıyormuş. Babasıyla karşılaşmış, babası, kızım demiş, nereye gidiyorsun, eve gel, hava sıcak demiş. Baba demiş, şöyle kafamı dağıtayım, geliyorum demiş, yürüyüş yapayım. Ama kızım bir daha geri dönmedi. O yola devam etmiş. O yolun sonu kanala çıkıyor, en son gittiğine dair kamera görüntüsünde de çıktı. Kızım kanalın üstünde göründü. Başka da hiçbir yerde görünmedi, çıkmadı. Kızım gelmeyince kendimiz de çıktık aramaya aradık yok. Toprakkale küçük bir yer zaten, yok kızım ondan sonra emniyete başvurduk. Hiçbir yerden bir haber gelmedi kızıma dahil hiçbir iz yok denildi, gelmedi. Ben kanaldan tarafta görüntüsü varmış kızımın, ben kanaldan ırmak ve denize kadar aranmasını istiyorum bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

"Ben kızımın kemiklerine bile razıyım"

Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen anne Karabacak, "Nişandan döndü, morali bozuktu, canı sıkkındı, orası ıssız bir yer. Birisi mi bir şey yaptı? Birisi mi götürdü? Acaba kanala mı gitti? Ayağı mı kaydı? Bilmiyorum işte kızımı bir an önce bulunmasını istiyorum. Ben yanıp kavrulan bir anneyim. Ben uyku uyuyamıyorum. Benim bir down sendromlu çocuğum var. Bir yere gidemiyorum. Benim kızımı bir an önce bulun lütfen, kızım evden çekip gitmedi. Benim kızımın başına bir şey geldi. Bir kemiği de olsa razıyım. Sevinir mi insan ya? Anne sevinir mi bir çocuğunun, Kemiği de olsa razıyım der mi ya, o kadar 7 aydan beri canım yanıyor, kavruluyor ki ben bir kemiğine bile razıyım. Bir kemiğine bile" dedi.