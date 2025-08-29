Bornova Belediyesi’nin ücretsiz eğitim desteği sunduğu BELGEM, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’na hızlandırılmış bir programla giriş yaptı. Bu yıl yaklaşık 2 bin öğrencinin faydalanacağı merkezde, tüm yayınlar ücretsiz sağlanırken deneme sınavları ve rehberlik desteği de sunuluyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), yeni eğitim-öğretim yılına yoğunlaştırılmış bir programla 'merhaba' dedi.

YKS ve LYS gruplarına yönelik hazırlanan program kapsamında öğrenciler, 2 hafta boyunca hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında toplam 40 saatlik derslere katılacak. 8 Eylül’de okulların açılmasıyla birlikte tüm sınıflarda program normal düzene dönecek. BELGEM’de tatil günleri ise bu yıl da Pazar ve Pazartesi olacak.

TÜM KADEMELERE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

BELGEM’de, 4. ve 5. sınıflar için İngilizce dersleri verilirken; 6. sınıftan mezun öğrencilere kadar tüm kademelerde ise farklı alanlarda eğitim imkânı sunuluyor. Bu yıl 1.800 öğrencinin kayıt yaptırdığı merkezde, ek kontenjanlarla birlikte sayının 2 bine ulaşması hedefleniyor.

Merkezde eğitim gören öğrencilere tüm ders materyalleri ücretsiz olarak sağlanıyor. Ayrıca düzenli olarak aylık deneme sınavları uygulanıyor ve rehber öğretmenler aracılığıyla özellikle sınav gruplarına birebir danışmanlık hizmeti veriliyor. BELGEM’den sadece Bornova’da ikamet eden veya Bornova’daki okullarda öğrenim gören öğrenciler yararlanabiliyor.

BELGEM, bu yıl 46 öğretmen ve 3 idareciden oluşan toplam 55 kişilik bir kadroyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitim dışında 2 temizlik personeli, 2 güvenlik görevlisi ve 2 kantin çalışanı da görev alıyor. Bu yıl hizmete açılan kantin, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM’in yıllardır gençlere önemli katkılar sunduğunu belirtti. Eşki, “Eğitimde fırsat eşitliği bizim en temel önceliğimiz. BELGEM’de hiçbir ücret talep etmeden öğrencilerimize kaliteli bir eğitim imkânı sunuyoruz. Yayın desteğinden deneme sınavlarına, rehberlik hizmetlerinden sosyal alanlara kadar her şeyi düşündük. Gençlerimizin hayallerine giden yolda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.