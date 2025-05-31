İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eski CHP milletvekili, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü hakkında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 24-25-26-27’nci dönem milletvekilliği yapan Aykut Erdoğdu’nun, İBB iştiraki İSTAÇ’ın yapmış olduğu bir sözleşmenin karşı tarafından alınan rüşvete aracılık ettiği öne sürüldü. Ayrıca Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın, Ağaç A.Ş.’ye iş yapan kişi ve firmalardan para veya araç talep ettiği, İBB’nin üst yönetiminin talimatıyla ’komisyon’ adı altında para istediği, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in ise bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat temin ettiği öne sürüldü. Şüpheliler hakkında ’rüşvet almak’ ve ’irtikap’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi

Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Aktaş etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde ifade verdi. İfadesinde, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldıkları belediyelerin maddi menfaat karşılığında ’hak ediş’ ödemelerini yaptıklarını söyleyen şüpheli Aktaş, bu kapsamda belediye başkan ve yardımcılarına para vermek zorunda kaldığını, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını belirterek maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında konuştu.

Aralarında belediye başkan ve yardımcılarının da bulunduğu 27 şüpheliye gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında yapılan tespitler sonucu Aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’ nın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında ’rüşvet almak’, ’rüşvet vermek’, ’irtikap’ ve ’ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

2019’daki 29 Ekim kutlamalarında bir takım usulsüz işlemlerde bulunularak kamunun zarara uğratıldığı öne sürüldü

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 2019’da 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan ve dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in işi alma yeterliliği olmayan paravan bir firma üzerine işi aldıkları, bir takım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıkları iddia edildi. Aralarında Mandacı ve Özdemir’in de bulunduğu 9 şüpheli hakkında ’kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin ilçede inşaat yapan firmalardan villa, daire ya da basketbol takımına bağış yapmalarını istediği iddiası

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında çeşitli iddialarda bulunmaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ise Belediye Başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da ’Büyükçekmece basketbol takımına’ sözde bağış yapmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri öne sürüldü. Bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece’de Belediye Başkanı Akgün’ün yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatları kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç elde ettikleri ve nüfuz kullandıkları iddia edildi. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen toplamda 47 şüphelinin arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.