Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde belediye tarafından köy okullarında çevre düzenlemesi, bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Pınarhisar Belediyesi ekipleri, köy okullarında kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yaptı. İlçeye bağlı köylerde eğitim gören öğrencilerin daha temiz ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri amacıyla okul bahçelerinde temizlik, boya ve tamirat çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri tarafından bayrak direkleri, futbol ve voleybol direkleri, çöp kovaları ve oturma grupları yenilenirken, okul bahçelerinde genel çevre düzenlemeleri de tamamlandı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, eğitime yönelik desteklerin devam edeceğini belirterek, "Köy okullarımızda öğrenim gören evlatlarımız bizim geleceğimizdir. Onların daha güzel ortamlarda eğitim alması için imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.