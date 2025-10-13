Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, evliliğe adım atan polis memuru ile subay çiftin nikahlarına şahitlik yaptı.

Kentte görev yapan Polis Memuru Şirin Bengü İnce ile Bando Binbaşı Tolga Ürün hafta sonu düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliklerini ise Vali Yiğitbaşı yaptı. İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen nikah törenine İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dr. Yalçın Tecimer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya, teşkilat mensupları ve davetliler katıldı.