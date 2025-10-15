Erzurum’un Olur ilçesi merkezi ve mahalle camilerinin halıları, Olur Belediyesi tarafından yıkatılıyor. Belediye Başkanı Vedat Ergün’ün talimatıyla başlatılan temizlik çalışması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün yaptığı açıklamada, camilerin temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Müslüman coğrafyada manevi duyguları güçlendiren, kalplere huzur veren ve birlik beraberliği vurgulayan camilerimizin temiz olması için ilçe merkezindeki ve mahallelerimizdeki camilerimizin halı temizliğini yaptırıyoruz. Camilerde yük ve dertler dua ile hafifler, kalpler huşu ile dirilir. Bu yüzden camilerimizin temizliğini önemsiyoruz."

Camilerin halılarını yıkayan işletmeci Yıldırım Çalışkan da, Başkan Ergün’e teşekkür ederek, "Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün’ün talimatıyla camilerimizin halılarını yıkıyoruz. Kendisine bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Yapılan temizlik çalışmalarından son derece memnun kalan vatandaşlar da Başkan Vedat Ergün’e teşekkür ederek, bu tür manevi değerleri gözeten hizmetlerin devam etmesini istediklerini ifade ettiler.