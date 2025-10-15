Mersin Valisi Atilla Toros’un himayelerinde, il genelinde dört farklı noktada yapılacak acil sağlık hizmetleri istasyonları için hayırseverler ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokoller imzalandı.

Mersin’de sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımlar kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle dört yeni ’Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ binasının yapımı için protokoller hayata geçirildi. Bu kapsamda hayırsever Mustafa Yükselgüngör ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi’ne ’Ali Yükselgüngör Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ yapılacak. Daha önce de Yükselgüngör tarafından ’Arpaçbahşiş Aile Sağlığı Merkezi’ ile Kargıpınarı Mahallesi’ne ’112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ kazandırılmıştı.

Hayırsever Yücelen Vakfı ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Anamur ilçesine ’Rüştü Kazım Yücelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ yapılacak. Anamur Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği tarafından yapılacak olan ’Anamur 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ için de protokol imzalandı. Son olarak, hayırsever Erdal Karan ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, ’Anamur Nihat Karan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ binasının yapımı karara bağlandı.

Gerçekleştirilen imza törenlerinde konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, hayırseverlerin sağlık alanındaki desteklerinin toplum adına büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Vali Toros, "Hayırsever hemşehrilerimizin bu duyarlı davranışları hem ilimizin sağlık altyapısına katkı sağlıyor hem de geleceğe örnek teşkil ediyor. Bugüne kadar yaptıkları tüm hayırlı çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu değerli katkıların Mersin’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.