Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Belediye Kütahyaspor A Takımı, U-17 ve U-14 sporcuları ile teknik ekibin katıldığı iftar programına konuk oldu. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada Başkan Kahveci, sporcularla sohbet ederek başarı temennilerinde bulundu.

Başkan Kahveci, Kütahyaspor’un şehrin önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, sporun birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti. Sporcuların elde ettiği başarılara değinen Kahveci, "U-17 takımımız namağlup bir şekilde 6 puan farkla lider durumda ve bir galibiyet daha alması halinde Türkiye Şampiyonası’na katılmayı garantileyecek. U-14 takımımız ligde 4. sırada ve büyük bir mücadele veriyor. A takımımız ise 45 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Önümüzdeki takımlarla aramızdaki puan farkı çok az ve takımımız her geçen gün daha da güçleniyor. Bu azim ve kararlılıkla devam edeceğimize ve Play-off’a kalacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

İftar programına kulüp yöneticileri, teknik ekip ve sporcular katılım sağladı. Program, samimi sohbetlerin ardından sona erdi.