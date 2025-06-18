Nüfusu 100 binin üzerinde olan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ile CHP Genel Merkez yöneticileri, Bandırma’da düzenlenen akşam yemeği organizasyonunda bir araya geldi. Grand Asya Otel’de gerçekleşen buluşmada, halkçı belediyecilik anlayışı, yerel yönetimlerde dayanışma ve ortak projeler ele alındı.

Etkinliğe yoğun katılım sağlandı. CHP’li belediyeler arasında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan toplantıda, yerel yönetimlerin karşılaştığı güncel sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Programda konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bandırma’mızda dayanışmayı büyütüyor, halkçı yerel yönetim anlayışımızı birlikte güçlendiriyoruz. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP’li belediye başkanlarının bir araya geldiği bu tür buluşmaların, yerel yönetimlerde ortak aklı ve dayanışmayı artırmaya yönelik olarak önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.