Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anand ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Görüşmemizde, enerji, ticaret ve savunma başta olmak üzere ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi üzerinde durduk. Bunun yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak, ABD/İsrail-İran çatışmasının etkileri üzerine de değerlendirmelerde bulunduk. Savaşın uzaması, ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra yıkımı artırarak düşmanlıkları derinleştirme riski taşıyor. Türkiye olarak bölgemizde gerilimin tırmanmasının önlenmesi, diplomasi ve diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve barışa giden yolların açılması için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.