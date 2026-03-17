İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığını doğruladı.Katz, İsrail'in Laricani'nin İran'a düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti. Katz, 'Laricani ve Besic komutanı bir gecede ortadan kaldırıldı' ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, ayrı bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.