Battalgazi Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki cami ve mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde cami ve mezarlıklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların bayram süresince daha sağlıklı ve düzenli ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmesi ve kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar planlı şekilde devam ediyor. Ekipler, belirlenen program dâhilinde farklı mahallelerde eş zamanlı olarak görev alıyor. Çalışmalar kapsamında hem iç hem de dış alanlarda temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

Cami içlerinde halılar süpürülerek detaylı temizlik yapılırken, mihrap, minber ve kürsü gibi alanlar özenle siliniyor. Ortak kullanım alanları, ayakkabılıklar ve abdesthaneler hijyen kurallarına uygun şekilde temizleniyor. Cami çevrelerinde ise avlu ve giriş alanları yıkanarak düzenli hale getiriliyor. Mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalarda ise yürüyüş yolları temizleniyor, çevrede biriken atıklar toplanıyor ve genel bakım işlemleri yapılıyor. Ekipler, ziyaret yoğunluğunun artması beklenen alanlarda temizlik faaliyetlerini sıklaştırarak çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalarla birlikte, vatandaşların bayram süresince cami ve mezarlıkları daha temiz ve düzenli bir ortamda kullanabilmesi hedefleniyor. Battalgazi genelinde temizlik çalışmalarının bayram öncesine kadar aralıksız devam edeceği bildirildi.