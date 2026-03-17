İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi programa katılmak üzere Samsun'a geldi.

Bakan Çiftçi, kentteki programı kapsamında ilk olarak Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Çiftçi valilik önünde Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve kaymakamlar tarafından karşılandı. Valilikte anı defterini imzalayan Bakan Çiftçi, daha sonra yetkililerle bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Çiftçi'nin Samsun'daki temasları gün boyunca devam edecek.